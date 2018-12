Giám đốc Sở Giao thông TP HCM: 'BOT An Sương không thu phí quá hạn'

BOT ở TP HCM xả trạm vì tài xế phản đối thu phí quá hạn

Chiều 4/12, liên quan việc nhiều tài xế không mua vé qua trạm BOT An Sương - An Lạc (Quốc lộ 1A, quận Bình Tân) vì cho rằng chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng - IDICO) thu quá hạn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết chủ đầu tư đang làm đúng hợp đồng với thành phố.

"Các tài xế đề cập hợp đồng của Bộ Giao thông ký với chủ đầu tư IDICO đã hết hạn. Nhưng thành phố đã ký thêm rất nhiều phụ lục và chủ đầu tư đang thu phí theo hợp đồng mới này", ông Cường nói.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Xuân Cường. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trước đây Bộ Giao thông cho phép đầu tư tuyến đường đó từ An Sương đến An Lạc theo hình thức BOT dài 14 km. Khi đoạn đường được mở rộng thì chủ đầu tư được phép thu phí trong khoảng thời gian từ ngày 2/1/2005 đến 31/1/2017. Đoạn đường từ An Sương đến An Lạc là đường đô thị (dù có tên gọi là Quốc lộ 1) nên sau này Bộ Giao thông bàn giao hợp đồng BOT lại cho UBND TP HCM.

Thành phố muốn hoàn chỉnh các công trình trên đoạn đường này để giao thông thông suốt, kéo giảm ùn tắc nên đã đàm phán, ký thêm các hạng mục với IDICO gồm: cầu vượt Tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Lê Trọng Tấn, ngã tư Gò Mây... Tổng cộng có 4 cầu vượt được xây thêm với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Do vậy thời gian thu phí tại trạm An Sương - An Lạc kéo dài đến năm 2033.

"Khi làm công trình thì phải làm đồng bộ mới giải quyết được ùn tắc giao thông, thông suốt toàn tuyến. Chủ đầu tư đang thu phí là để hoàn vốn cho phụ lục hợp đồng mới với thành phố. Ở đây không phải là làm công trình chỗ này rồi thu phí chỗ khác mà là đầu tư trên cùng tuyến đường đó", ông Cường giải thích và cho biết việc này thành phố đã báo cáo và được Thủ tướng đồng ý trước khi thực hiện.

Hơn chục người đứng tại trạm BOT vẫy tay kêu các xe đi qua tối 3/12. Ảnh: Sơn Hoà.

Khoảng 17h chiều qua, hàng chục người chạy ôtô đến BOT An Sương - An Lạc phản đối việc thu phí vì cho rằng trạm này đã hoạt động quá hạn 31 tháng. Bởi hợp đồng giữa Bộ Giao thông vận tải cho phép IDICO thu phí từ tháng 4/2004, kéo dài 145 tháng.

Các tài xế dừng xe tranh luận với nhân viên thu phí khá lâu khiến nhiều ôtô phía sau bị ùn ứ. Tình trạng kẹt xe ở hai chiều đường mỗi lúc một nghiêm trọng nên các nhân viên cho xả trạm. Nhiều ôtô đồng loạt bấm kèn, hò hét chạy qua. Một số người sau đó vòng lại trạm, tiếp tục phản đối.

Đến 21h, BOT An Sương - An Lạc vẫn xả trạm. Công an Bình Tân điều hàng chục chiến sĩ chia lực lượng túc trực cả hai bên đường điều tiết giao thông.

Theo báo cáo của Công ty IDICO khi xảy ra sự việc, đơn vị này đã cho nhân viên giải thích đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thu phí nhưng các tài xế không đồng ý và cố tình đậu xe tại trạm gây ùn tắc giao thông.

Hữu Nguyên