Đón không khí lạnh, miền Bắc lại rét đậm

Chiều nay, đợt không khí lạnh cuối cùng của năm Đinh Dậu đã tràn đến vùng núi phía Bắc, gây mưa nhỏ, nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai 11/2, không khí lạnh tiếp tục tràn đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó xâm lấn Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa nhỏ, nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở vùng đồng bằng giảm còn 12-13 độ, vùng núi 8-10 độ C. Ngày mai, trời mưa rét, cao nhất chỉ 15-17 độ, vùng đồng bằng rét đậm, vùng núi rét hại.

Từ nay đến 12/2 Hà Nội sẽ rét đậm, sau đó tiết trời ấm áp. Ảnh: Ngọc Thành

Tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc chỉ kéo dài đến hết ngày 12/2. Từ ngày 13/2 (27 tháng chạp), không khí lạnh suy yếu, trời ấm dần. Bắc Bộ sẽ đón Tết Nguyên đán trong tiết trời ấm áp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ mai ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, một số nơi mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 11-12/2 rét đậm. Từ ngày 13/2 (27 tháng chạp), không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông, nền nhiệt tăng dần.

Từ đầu mùa đông 2017-2018 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua ba đợt rét đậm, rét hại. Đợt dài nhất từ 29/1 đến 8/2, thấp nhất xuống xấp xỉ âm 2 độ C, các đỉnh cao ở Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Lào Cai băng kết dày, riêng Sa Pa (Lào Cai) có tuyết.