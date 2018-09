Doanh nghiệp lấp trái phép 7.400 m2 đầm Thị Nại

Ngày 29/9, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng lãnh đạo UBND tỉnh đến phường Thị Nại, TP Quy Nhơn thị sát hiện trường đầm Thị Nại, nơi một công ty tự ý đổ đất, đá để xây dựng Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (áo caro xanh đậm) thị sát khu vực đầm bị lấn trái phép. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An tại khu vực ven đầm Thị Nại được UBND tỉnh cho phép năm 2014, do Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư.

Theo tiến độ đăng ký, dự án được triển khai thi công vào quý 4 năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên công ty có văn bản xin UBND tỉnh cho thi công đổ đất trước.

Giữa tháng 6, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thiết kế để thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công. Song, khi thủ tục chưa hoàn thành thì công ty này đã ồ ạt đổ đất lấp đầm. Việc này ảnh hưởng đến luồng lạch, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào đánh bắt hải sản. Sở Xây dựng đã kiểm tra và xác định diện tích mặt nước bị san lấp là 7.400 m2.

Tại buổi thị sát, Bí thư Nguyễn Thanh Tùng cho rằng việc việc lấn đầm khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép là "hết sức tùy tiện".

Khu vực đầm Thị Nại bị đổ đất, đá trái phép. Ảnh: Thạch Thảo.

"Nếu để doanh nghiệp xây dựng kho xăng dầu, bồn chứa ở sát mép đầm Thị Nại, trong quá trình súc, rửa bồn chứa thì đổ chất thải ở đâu?", Bí thư Bình Định đặt vấn đề và cho rằng, nếu chất thải chảy ra đầm, rồi ra biển Quy Nhơn sẽ gây hậu quả khôn lường cho môi trường biển và du lịch.

Ông Tùng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương nạo vét lượng đất, đá đã đổ xuống đầm trong tháng 9, nhưng đến nay vẫn còn nguyên. "Tôi đề nghị doanh nghiệp phải tập trung nạo vét hết, trả lại hiện trạng ban đầu", Bí thư Bình Định nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND chỉ đạo sở, ngành điều chỉnh lại thiết kế, công năng của khu vực, không cho phép xây dựng kho cảng xăng dầu.

Trước đó, UBND Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Bình An 300 triệu đồng về hành vi lấn đầm.

Đầm Thị Nại rộng hơn 5.000 ha, là một trong những đầm nước mặn lớn nhất Việt Nam, thuộc TP Quy Nhơn và hai huyện Tuy Phước, Phù Cát của Bình Định.