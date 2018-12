CSGT huy động 100% quân số, nhiều xe bị cấm vào trung tâm Sài Gòn

Người Sài Gòn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên phố Nguyễn Huệ

Ngày 11/12, Công an TP HCM cho biết đã lên phương án giữ an ninh trật tự, giao thông, trước khả năng rất đông người dân đổ ra đường cổ vũ đội tuyển bóng đá các trận chung kết. Nhiều lực lượng như CSGT, cơ động, hình sự, 113, công an các quận huyện... sẽ tuần tra khắp các tuyến đường.

Trước thời điểm diễn ra trận đấu, lực lượng CSGT huy động 100% quân số, bố trí các tổ tuần tra nắm tình hình, đặc biệt là những địa điểm phức tạp có nhiều quán cà phê, tụ điểm xem bóng đá...

Các tuyến đường trung tâm Sài Gòn "tê liệt" khi người dân ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Như Quỳnh.

Khi làm nhiệm vụ, CSGT sẽ chủ động thông tin về Ban chỉ huy, phối hợp các lực lượng khác lên phương án ngăn chặn vi phạm pháp luật hình sự, kích động, đua xe trái phép, tụ tập đông người gây rối... Còn cảnh sát hình sự sẽ hoá trang, trà trộn trong đám đông phát hiện các tình huống phức tạp để xử lý.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP HCM khuyến cáo người dân không sử dụng xe 3 bánh, xe tải chở hàng để chở người, không để người ngồi trên nóc ôtô... "Người tham gia giao thông không tụ tập đông người, dừng xe trên đường để cổ động vì có thể gây ùn tắc và phức tạp tình hình", lãnh đạo CSGT TP HCM nói.

Cấm xe tải nặng, hạn chế taxi vào trung tâm

Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo, từ 19h30 đến 24h ngày 11 và 15/12 tất cả taxi, xe dưới 9 chỗ hoạt động thí điểm theo hình thức hợp đồng điện tử bị hạn chế vào trung tâm thành phố.

Cũng trong hai ngày này, từ 22h đến 24h, tất cả xe tải nặng không được vào khu vực trên, bao gồm hành lang của các tuyến đường: Ngô Nhân Tịnh – Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - Vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh).

Động thái này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân ủng hộ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải AFF Cup 2018. Trong đó, trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia lúc 19h45 hôm nay ở sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) và trận lượt về lúc 19h30 ngày 15/12 ở sân vận động Mỹ Đình (Việt Nam).

Khu vực cấm xe. Ảnh: Sở GTVT TP HCM

Lộ trình thay thế hướng Tây sang Đông: Võ Văn Kiệt (hoặc Hậu Giang, Hồng Bàng) - Cao Văn Lầu (hoặc Bình Tây) - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Nguyễn Thị Nhỏ - Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ.

Hoặc: Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Vành Đai 2 - nút giao Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - Cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ.

Hướng Đông sang Tây: Điện Biên Phủ - Bạch Đằng (Đinh Bộ Lĩnh) - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Lý Thường Kiệt - Ba Tháng Hai - Minh Phụng - Hồng Bàng (Hậu Giang, Võ Văn Kiệt).

Hoặc: Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) - nút giao Mỹ Thủy - Vành Đai 2 - Cầu Phú Mỹ - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1.

Hướng Nam đi Bắc: Phạm Hùng - Hưng Phú - Xóm Củi - Cầu Chà Và - Hải Thượng Lãn Ông - Vòng Xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung (Tháp Mười) - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành - Âu Cơ - Trường Chinh.

Hoặc: Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ - Cầu Calmette - hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - Cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Hướng Bắc xuống Nam: Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - Vòng xoay Châu Văn Liêm - Cầu Chà Và - Xóm Củi - Hưng Phú - Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh.

Hoặc: Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) - nút giao Mỹ Thủy - Vành Đai 2 - Cầu Phú Mỹ - Nguyễn Văn Linh.

Tối 6/12 hay sau các trận cầu trước đó, ngay sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu mà Việt Nam thắng, hàng chục nghìn reo hò và đổ ra các ngả đường khu trung tâm để ăn mừng. Khu vực quận 1, 3, 5... giao thông rối loạn, một số nơi "tê liệt" nhiều giờ vì dòng người quá đông.

Tình trạng trên cũng xảy ra tương tự ở Hà Nội và các thành phố lớn.

Quốc Thắng - Hữu Nguyên