Chủ hộ cúng ôtô trong hầm chung cư cao cấp ở Sài Gòn

Thắp nhang cúng ôtô trong tầng hầm chung cư. Ảnh: Cộng đồng cư dân Masteri.

Người dân chung cư Thảo Điền Masteri phát hiện chủ xe bày hoa quả, đốt nhang cúng trên nắp capo ôtô đậu trong tầng hầm blocks T1, tối 1/4. Do hầm có nhiều ôtô, xe máy đầy xăng; bí hơi, dễ xảy ra cháy nổ... nên người dân báo ban quản lý chung cư giải quyết. Lo cho an toàn của mình, họ cũng trình báo công an.

Cảnh sát PCCC quận 2 xác định hành vi của chủ ôtô đe doạ an toàn cháy nổ, lập biên bản xử phạt (300.000-500.000 đồng) do vi phạm quy định PCCC. Ban quản lý chung cư cũng liên đới vì không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sau vụ cháy tại tầng hầm chung cư Carina (quận 8) làm 13 người chết, hơn 90 người nhập viện rạng sáng 23/3, người dân sống tại các chung cư nơm nớp lo sợ sự việc tương tự. Cư dân, ban quản trị các toà nhà, cảnh sát PCCC sau đó liên tục tổ chức hướng dẫn, diễn tập đề phòng sự cố xảy ra.

Theo cảnh sát PCCC, tại TP HCM có hàng trăm chung cư cũ không có hệ thống PCCC tự động, hoặc nhiều nơi mới xây chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào ở. UBND TP HCM vừa ra chỉ thị yêu cầu tất cả quận huyện rà soát, xử lý các vi phạm bằng các biện pháp chế tài cụ thể.