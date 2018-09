Chủ đầu tư dự án 10.000 tỷ tuyên bố bảo hành 10 năm

Chủ đầu tư dự án 10.000 tỷ: 'Dùng thép Trung Quốc để tối ưu thiết kế'

Chiều 13/9, ông Nguyễn Tâm Tiến (Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam) chủ trì cuộc họp, cung cấp các văn bản pháp lý liên quan thi công Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) tại TP HCM với mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Buổi làm việc với nhà đầu tư có Trung tâm chống ngập, các đơn vị thiết kế, giám sát thi công...

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những ngày qua thông tin Tập đoàn Trung Nam dùng thép Trung Quốc thay thế thép G7 khi thi công các cửa van cống ngăn triều Cây Khô và Phú Định.

Ông Tiến cho biết đã mời Công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt, thuộc Liên danh tư vấn giám sát hợp đồng - đơn vị báo cáo UBND TP HCM thông tin trên, nhưng công ty này không cử đại diện tham dự.

Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam Nguyễn Tâm Tiến. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, hợp đồng BT mà UBND TP HCM ký với nhà đầu tư không có điều khoản, hay ràng buộc nào là "thép sử dụng cửa van phải là thép G7, châu Âu, thép Mỹ, thép Nhật hay thép Trung Quốc".

"Việc chọn lựa thép phôi tấm để gia công chế tạo cửa van có thể dùng bất cứ loại thép đạt chuẩn kỹ thuật. Chúng tôi mua thép xuất xứ nước nào thì khai báo giá vật tư đầu vào là thép của nước ấy, chứ không mua thép nước này khai báo giá thép nước kia", ông Tiến nói và khẳng định đơn vị dùng thép Trung Quốc là không sai. Bởi thép Trung Quốc được dùng làm cửa van cống Phú Định và Cây khô đã được kiểm tra kỹ lưỡng và hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Chúng tôi cam kết sẽ bảo hành công trình 10 năm thay vì chỉ 3 năm như trong hợp đồng", ông nói.

Dẫn quy định, lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam cho rằng, thiết kế cơ sở chỉ có tính định hướng. Đến bước thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị thiết kế khảo sát, đo đạc, tính toán, thí nghiệm nhiều hơn, chi tiết hơn để đưa ra thiết kế chi tiết nhằm đảm bảo kỹ thuật và tối ưu hóa chất lượng, hiệu quả khi đưa vào khai thác.

Việc chủ đầu tư thay đổi vật liệu cửa van từ thép Inox SUS 304 sang thép đen S355 (tiêu chuẩn Đức); hoặc Q345B (tiêu chuẩn Trung Quốc), SM490 A-B (tiêu chuẩn Nhật), A72Gr.50 (tiêu chuẩn Mỹ) là bởi các cửa van phẳng có kích thước lớn (chiều cao 10-12m, chiều ngang 40m).

"Dùng thép cường độ thấp dẫn đến cửa van phải có kết cấu thép rất lớn, mối hàn nhiều, không đảm bảo an toàn. Trong khi đó, thép đen có khả năng chịu lực cao hơn, đảm bảo an toàn hơn. Loại này được sơn 3 lớp bằng loại sơn chống gỉ sét ăn mòn cho tàu vận tải lớn do nước Anh sản xuất", ông Tiến nói và cho hay tại Đức, Hà Lan... các cửa van phẳng khẩu độ lớn không công trình nào dùng thép Inox SUS 304 mà đều dùng thép đen có sơn.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đã thi công được 72% khối lượng công việc và đã bị dừng thi công hơn 4 tháng. Ảnh: Quỳnh Trần.

Đối với cống Mương Chuối (đã được Bộ NN&PTNT duyệt và chuyển giao cho TP HCM) và cống Phú Định cũng được thiết kế cơ sở là dùng thép đen. Riêng các cửa van âu thuyền nhỏ và ngâm vĩnh viễn trong nước vẫn dùng loại cửa van Inox SUS 304 để không phải sơn lại sau nhiều năm.

"Điều chỉnh vật liệu vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa giảm hơn 90 tỷ đồng cho ngân sách. Đây là dự án BT (xây dựng – chuyển giao) chứ không phải là hợp đồng EPC (chìa khóa trao tay)", ông Tiến nói.

Tuân thủ pháp lý

Lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam khẳng định, Chủ tịch UBND TP HCM và Bộ Xây dựng có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn là "các bên tham gia dự án phải tuân thủ theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

"Về việc thay đổi tiêu chuẩn thép, nhà đầu tư đã có văn bản xin chỉ dẫn, cũng như xác nhận về thay đổi tiêu chuẩn trước khi thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định tính phù hợp", ông Tiến nói.

Về những vướng mắc khiến dự án tạm ngưng thi công nhiều tháng qua, nhà đầu tư khẳng định: "Chúng tôi không có lỗi. Nguồn vốn luôn có sẵn để giải ngân theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Vấn đề nằm ở chỗ Tư vấn giám sát hợp đồng ký xác nhận giá trị hoàn thành không đúng chỉ đạo của UBND thành phố".

Trước quan điểm giải trình của nhà đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm chống ngập thành phố nhìn nhận, đối với các dự án BT thì không áp đặt, chỉ định nhà sản xuất dùng thép loại nào. "Thép dùng thi công phải đảm bảo đúng chỉ tiêu công trình, đủ chỉ tiêu cơ lý phù hợp với các yêu cầu trong bảng hồ sơ thiết kế", ông Dũng nói.

Theo hợp đồng đã ký kết với UBND TP HCM, dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành sau 3 năm, tức tháng 6/2019.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Đồng thời, công trình cũng giúp thành phố chủ động điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Tuy nhiên, suốt hơn 4 tháng qua, dự án phải dừng thi công do Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn ngừng giải ngân (UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn). Đến cuối tháng 8, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành để giải quyết những vướng mắc đối với dự án.

Hữu Nguyên