Chiều mai miền Bắc sẽ có mưa giông

Ngày mai Bắc Bộ nắng, giữa tuần mưa giông

Hôm nay, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, nhiệt độ miền Bắc tăng. Lúc 16h, Hà Nội và Sơn la cùng 32 độ C, tăng 2 độ so với hôm qua. Khu vực lòng chảo Điện Biên chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thứ tư ngày 2/5 thời tiết chủ đạo của miền Bắc vẫn là nắng, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng tố lốc, sấm sét.

Đến chiều 2/5, một đợt không khí lạnh nhỏ từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, nén và làm đầy vùng thấp nóng, gây mưa rào và giông mạnh ở miền Bắc. Một số nơi mưa to, lượng mưa trong 24 giờ từ 50 đến 100 mm.

Người dân vùng trung du và miền núi cần đề phòng tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày 3/5 giảm 3-4 độ so với hôm trước, Hà Nội khoảng 23-26 độ C.

Dự báo đợt mưa rào và giông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết thứ năm 3/5, từ thứ sáu mưa sẽ giảm dần.

Ngày 3-5/5, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ liên tục có mưa rào và giông do bắt đầu bước sang mùa mưa.

Cơ chế hình thành mưa đá

