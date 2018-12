Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam bị rải đinh dày đặc

Cầu vượt biển Hải Phòng bị rải đinh suốt 5 km

Chưa đầy 20 m có đến hơn 30 cây đinh dài 5-7 cm nằm trên mặt cầu. Ảnh: Giang Chinh

Từ ngày 2 đến ngày 4/12, nhiều người đi qua cầu cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) tiếp tục phát hiện nhiều đinh sắt suốt dọc 5 km.

Ghi nhận của VnExpress trên quãng đường chưa đầy 20 m có hơn 30 chiếc đinh các loại, nhiều chiếc dài 5-7 cm, có chiếc đã qua sử dụng cong queo. Chiều từ Đình Vũ (quận Hải An) sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) số lượng đinh rải dày hơn chiều ngược lại và cả bốn làn xe đều có đinh.

Nhiều xe qua lại, đặc biệt là xe máy đã phải giảm tốc để tránh đinh. Một số lái xe thậm chí dừng lại, nhặt đinh vứt đi để đảm bảo an toàn cho mình và các xe khác nhưng không xuể.

Một số người dân tham gia giao thông phát hiện đinh đã dừng xe nhặt nhưng không xuể. Ảnh: Giang Chinh

Đầu giờ sáng cùng ngày, công nhân của Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện (đơn vị bảo dưỡng, vận hành cầu) đã gom được khoảng 0,3 kg đinh. Sau đó, hai xe lu cỡ lớn đã chạy dọc cầu để lu những chiếc đinh chìm xuống lớp át-phan.

Đơn vị vận hành cầu dùng xe lu để lu đinh trên mặt cầu vì nhặt không xuể. Ảnh: Giang Chinh

Đây là lần thứ ba trong vòng nửa tháng qua, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam bị rải đinh. Trước đó, ngày 19-20/11, đơn vị vận hành cầu đã gom được khoảng 2 kg đinh, đến ngày 28/11 đinh tiếp tục xuất hiện.

Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng đội 4, Phòng CSGT Công an Hải Phòng cho biết, ban giám đốc đã giao công an quận Hải An điều tra. Đội cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng để ngăn chặn hành vi xấu tái diễn.