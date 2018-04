Bộ Giao thông yêu cầu ngăn việc đốt đồng, ảnh hưởng giao thông

Khói mù mịt cao tốc TP HCM - Long Thành, nhiều ôtô tông liên hoàn

Bộ Giao thông Vận tải cảnh báo tình trạng nông dân nhiều địa phương đốt đồng gây ảnh hưởng an toàn giao thông. Điển hình là 10 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chiều 3/4, do khói dày đặc che khuất tầm nhìn tài xế.

UBND các tỉnh thành được yêu cầu rà soát và ngăn chặn tình trạng này, không để ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là ở các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường bộ cao tốc có lưu lượng xe cao.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị quản lý tăng cường tuần tra, phối hợp địa phương xử lý các hành vi xâm hại an toàn giao thông.

Khói mù mịt khiến các tài xế không thể quan sát trên cao tốc Long Thành. Ảnh: Hoàng Hải.

Hai hôm trước, trong công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thủ tướng cũng nhắc nhở các địa phương ngăn chặn việc đốt đồng gần đường giao thông.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất hiện khói dày đặc trên phạm vi cả nghìn m2, đoạn gần cầu Đồng Môn (Đồng Nai) chiều 3/4. Hàng loạt ôtô đang chạy tốc độ cao ở cả hai chiều không thể quan sát. Dù tài xế đã giảm tốc nhưng 10 xe vẫn tông liên hoàn khiến 4 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khói do người dân đốt đồng gần cao tốc làm ảnh hưởng lưu thông, song nguyên nhân chính của vụ tai nạn là các tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Hữu Nguyên