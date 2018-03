Thủ tướng Nhật cúi đầu xin lỗi vì bê bối của vợ

Nhật xác nhận tài liệu liên quan bê bối của thủ tướng bị sửa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xin lỗi vì gây ra tình trạng suy giảm niềm tin vào chính phủ. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Abe hôm nay cúi đầu xin lỗi tại một hội nghị thường niên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vì gây ra tình trạng lo âu và mất niềm tin vào chính phủ do ông đứng đầu, Reuters đưa tin. Ông Abe đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ thời điểm lên nắm quyền hồi tháng 12/2012 liên quan đến lùm xùm về việc một khu đất công được chuyển nhượng với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường cho một người ủng hộ có mối liên hệ với vợ ông.

"Vấn đề này đã gây ảnh hưởng tới niềm tin của người dân vào chính quyền", Thủ tướng Abe phát biểu trước hội nghị. "Với tư cách người đứng đầu chính phủ, tôi xin chân thành nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới toàn thể người dân".

Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ điều tra làm rõ vụ bê bối và có các biện pháp ngăn ngừa những vụ tương tự tái diễn, tuy nhiên, ông không đề cập tới khả năng từ nhiệm.

Thủ tướng Abe khẳng định ông không làm gì sai trái và từng tuyên bố sẽ từ chức nếu bị phát hiện có liên quan trong thỏa thuận bán đất. Kết quả một khảo sát công bố ngày 12/3 trên Yomiuri Shimbun cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Abe giảm 6% so với tháng hai, xuống còn 48%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Abe rớt xuống dưới 50% từ thời điểm ông tái đắc cử hồi tháng 10/2017.

Vũ Hoàng