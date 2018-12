Tàu cao tốc trật đường ray ở Hàn Quốc, 15 người bị thương

Tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha, gần 50 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap.

Thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 7h30 sáng nay, tàu cao tốc KTX đang trên đường từ thành phố Gangneun, cách Seoul khoảng 237 km về phía đông, tới thủ đô, vận tốc đạt 103 km/h. Theo nhà điều hành Korea Railroad Corp. (KORAIL), cả 10 toa tàu trong đoàn tàu đều bị trật đường ray, Yonhap đưa tin.

15 hành khách bị thương nhẹ đã được chuyển tới các bệnh viện lân cận. Những hành khách còn lại được đưa tới ga khác bằng xe buýt.

Chủ tịch ORAIL Oh Young Sik cho hay sự cố xảy ra có thể do nhiệt độ giảm mạnh tác động xấu tới điều kiện đường ray. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiệt độ trong khu vực sáng 8/12 rơi vào khoảng -8,4 độ C.

Đây là lần đầu tiên có tai nạn trên hệ thống đường ray nối Seoul và Gangneung. Tuyến đường này khai trương hồi tháng 12 năm ngoái và là một tuyến đường quan trọng phục vụ Olympic mùa Đông Pyeongchang hồi tháng hai vừa qua.