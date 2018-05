Quan chức quốc phòng Mỹ quan ngại thông tin Trung Quốc đưa tên lửa ra Trường Sa

Hai loại tên lửa Trung Quốc bị nghi đưa ra Trường Sa / Trung Quốc bị nghi đưa tên lửa hành trình tới Trường Sa

Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Ảnh: AMTI.

Việc Trung Quốc bị nghi triển khai tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa phòng không ở các đảo nhân tạo phi pháp thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam "hoàn toàn giống âm mưu quân sự hóa những thực thể tranh chấp", Joseph Felter, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, hôm nay nhấn mạnh.

Ông cho biết Mỹ tiếp tục quan ngại về những hoạt động cải tạo đất và quân sự hóa trái phép những thực thể ở Biển Đông và khẳng định duy trì cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với tranh chấp.

"Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào chúng tôi được phép. Chúng tôi khuyến khích các nước khác thực hiện quyền tương tự theo luật quốc tế", ông Felter nói về việc duy trì chiến dịch tự do hàng hải, trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên.

Ngày 2/5, hãng CNBC dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc trong 30 ngày qua đã triển khai tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và tên lửa phòng không HQ-9B trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép tại đá Chữ Thập, Vành Khăn và Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm nay tuyên bố nhận thức rõ về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông và đã bày tỏ lo ngại trực tiếp với nước này về vấn đề. Người phát ngôn cũng cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả ngắn hạn và dài hạn của hành động.

Trung Quốc gần đây bồi đắp phi pháp 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo và xây đường băng, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hạng nặng. Mọi hoạt động xây dựng, cải tạo tại các cấu trúc thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là phi pháp. Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, tránh làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Trọng Giáp