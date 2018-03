Người bị nghi là cựu điệp viên Nga nguy kịch do tiếp xúc chất lạ

Quá khứ mờ ám của cựu đặc vụ CIA bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc / Nữ cựu điệp viên nghi ngờ động cơ tham dự Olympic của Triều Tiên

Sergei Skripal tại một phiên tòa ở Nga vào năm 2006. Sau một cuộc "trao đổi gián điệp" giữa Nga và Mỹ năm 2010, cựu điệp viên này hiện tị nạn tại Anh. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông 66 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một trung tâm mua sắm hôm 4/3 ở thành phố Salibury, tây nam nước Anh, Reuters đưa tin.

Cảnh sát Anh cho biết hai người đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị "vì nghi phơi nhiễm chất lạ". Dù danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết một trong số đó là cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời gian đó.

Vào tháng 7/2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký lệnh trả tự do cho Skripal. Đây là một phần trong thỏa thuận "trao đổi gián điệp" giữa Nga và Mỹ, theo đó, Nga trả tự do cho 4 điệp viên để đổi lại 10 điệp viên của mình bị an ninh Mỹ bắt giữ và buộc tội. Sergei Skripal sau đó sang Anh tị nạn.

An Hồng