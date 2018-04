Mỹ không rút quân ở Syria

Trump khiến Lầu Năm Góc bất ngờ khi tuyên bố sớm rút quân khỏi Syria / Trump muốn điều quân từ Syria sang nước khác

Xe của lực lượng Mỹ tại Syria hồi tháng ba. Ảnh: AP.

"Nhiệm vụ tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang nhanh chóng đi đến hồi kết, IS gần như bị diệt trừ hoàn toàn. Tuy nhiên, Mỹ và các đối tác vẫn cam kết loại bỏ số nhỏ phiến quân IS còn sót lại ở Syria mà chúng tôi vẫn chưa tận diệt được", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 4/4 tuyên bố, một ngày sau khi Trump gặp các chỉ huy quân sự để thảo luận về tương lai của sứ mệnh, theo NYTimes.

Tuyên bố này cho thấy các cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống đã thành công trong việc thuyết phục ông không vội vàng rút quân khỏi Syria. Trump trước đó nói rằng Mỹ đã chiến thắng trước IS và muốn đưa quân Mỹ đóng tại đây về nước. Các cố vấn của Trump thì cho rằng việc duy trì lực lượng của Mỹ ở Syria là cần thiết để đánh bại hoàn toàn IS và đảm bảo nhóm này không hoành hành trở lại.

Mỹ có hơn 2.000 binh sĩ đang đóng quân ở miền đông Syria nhằm hỗ trợ các nhóm dân quân bản địa để tiêu diệt IS và kiểm soát khu vực có nhiều mỏ dầu ở đông bắc nước này.

