Mỹ khẳng định không rút quân khỏi Syria

5 điểm chính trong vụ Mỹ không kích Syria / Tổng thống Syria gọi cuộc tấn công của Mỹ là 'hành động gây hấn'

Xe của lực lượng Mỹ tại Syria hồi tháng ba. Ảnh: AP.

Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ngày 15/4 liệt kê ba mục tiêu của Mỹ tại Syria: đảm bảo vũ khí hoá học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào gây rủi ro cho lợi ích của Mỹ, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại và Mỹ có đòn bẩy thuận lợi để theo dõi Iran.

Chúng tôi có mục tiêu là "đưa quân đội Mỹ về nước, nhưng chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi hoàn thành những điều đó", Haley nói, theo Reuters.

Mỹ có hơn 2.000 binh sĩ đóng quân ở miền đông Syria nhằm hỗ trợ các nhóm dân quân bản địa để tiêu diệt IS và kiểm soát khu vực có nhiều mỏ dầu ở đông bắc nước này. Trump hồi cuối tháng ba nói rằng Mỹ đã chiến thắng trước IS và muốn đưa quân Mỹ về nước. Tuy nhiên, sau khi Trump họp với các cố vấn, Nhà Trắng ngày 4/4 thông báo họ sẽ không rút quân nhằm đánh bại hoàn toàn IS và đảm bảo nhóm này không hoành hành trở lại.

Sau khi cáo buộc chính quyền Syria tấn công hóa học với dân thường khiến hàng chục người thiệt mạng ngày 7/4, Mỹ, Anh và Pháp ngày 14/4 phóng hơn 100 tên lửa vào ba mục tiêu ở Syria. Nga cho biết phòng không Syria đã chặn nhiều tên lửa trong khi Mỹ nói rằng không tên lửa nào của họ bị bắn hạ.

Phương Vũ