Kim Jong-un có thể đang bất ngờ thăm Trung Quốc

Đoàn tàu đặc biệt nghi chở Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Hình ảnh đoàn tàu được đăng lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, được cho là có những điểm tương đồng với tàu Triều Tiên. Ảnh: Weibo.

Bloomberg dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu chuyến đi cho biết ông Kim Jong-un đang ở Bắc Kinh nhưng hiện chưa rõ mục đích và kế hoạch của chuyến thăm. Truyền thông Nhật trước đó đưa tin "một con tàu đặc biệt" chở một quan chức cấp cao Triều Tiên đã tới Trung Quốc để thảo luận về quan hệ giữa hai nước.

Reuters không thể kiểm chứng độc lập thông tin về chuyến thăm. Hình ảnh do Nippon News Network của Nhật quay được cho thấy toa tàu màu xanh lá cây với những đường kẻ song song màu vàng, một phần của con tàu 21 toa, tương tự tàu cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha ông Kim Jong-un, từng dùng khi thăm Bắc Kinh năm 2011.

Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết con tàu đặc biệt hôm qua có thể đưa quan chức đi qua thành phố Đan Đông ở Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên. Hai nguồn tin ở đông bắc Trung Quốc cũng nói một vị khách Triều Tiên đã đi qua Đan Đông bằng tàu. Quãng đường bằng tàu giữa Đan Đông và Bắc Kinh dài hơn 1.100 km, và mất ít nhất 14 giờ để hoàn thành.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người dân Đan Đông cho biết an ninh được tăng cường quanh ga tàu và có tin đồn ông Kim đã đi qua.

Cảnh sát thắt chặt an ninh dọc Đại lộ Trường An ở Bắc Kinh vào khoảng giữa chiều nay và đóng cửa lối vào một số toà nhà nhìn ra đường. Đồng thời, quảng trường Thiên An Môn cũng vắng bóng du khách, điều chỉ xảy ra khi các cuộc họp quan trọng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là nơi các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc thường gặp những nguyên thủ quốc gia.

Một lượng lớn nhân viên an ninh hiện diện bên ngoài đại lễ đường tối 26/3.

Tối khuya 26/3, các phóng viên Reuters cũng chứng kiến một đoàn xe dài, trong đó có một xe limousine cửa sổ tối màu, đi qua Đại lộ Trường An về phía Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, rời xa Đại lễ đường. Cảnh sát đi môtô tháp tùng. Nguồn tin ngoại giao cho biết an ninh dày đặc xung quanh nhà khách nơi các khách nước ngoài cấp cao thường ở trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Cũng trong tối 26/3, cục đường sắt Bắc Kinh cảnh báo nhưng không nói rõ lý do về việc nhiều chuyến tàu bị hoãn tới hai giờ ở khu vực Bắc Kinh.

Một nguồn tin có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc cho biết "không thể loại trừ khả năng" ông Kim thăm Bắc Kinh, nhưng cảnh báo điều này chưa được xác nhận.

"Chính phủ đang liên lạc chặt chẽ với các nước liên quan và giám sát tình hình", phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay. Trong khi đó, Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói bà không có thông tin về việc này.

Các chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-il từng chỉ được cả Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận sau khi ông rời khỏi nước này.

Ông Kim Jong-il bước lên tàu bọc thép tại một ga tàu ở Nga hồi tháng 8/2011. Ảnh: CNN.

Trọng Giáp