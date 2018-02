Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nêu triển vọng quan hệ song phương

New Zealand hỗ trợ Việt Nam nửa triệu USD khắc phục hậu quả bão / Nữ thủ tướng New Zealand bất ngờ với món quà từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews. Ảnh: mfat.govt.nz.

Ngày Quốc khánh New Zealand 6/2, còn gọi là ngày Waitangi, là thời gian để tất cả người dân New Zealand cùng nhìn lại năm cũ và định hướng cho tương lai, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews chia sẻ, theo thông cáo báo chí từ đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam hôm nay.

Đại sứ Matthews cho biết thương mại song phương bắt đầu bùng nổ trong năm 2017. New Zealand mong chờ các nước chính thức ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 8/3.

Theo bà Matthews, CPTPP là hiệp định mà Việt Nam và New Zealand đã cùng phối hợp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế khu vực, đảm bảo rằng các nền kinh tế dựa trên xuất khẩu ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng. CPTPP được xây dựng dựa trên nền tảng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand, có hiệu lực từ năm 2010.

Đại sứ Matthews điểm lại những tiến triển trong quan hệ song phương năm 2017 như thương mại, hợp tác giáo dục, du lịch, quốc phòng. New Zealand còn hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực chuyên môn của New Zealand như nông nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai.

"Tôi tin rằng năm 2018 sẽ mang theo nhiều điểm nhấn tích cực hơn nữa trong quan hệ hai nước chúng ta", Đại sứ Matthews cho biết. "Chúc mừng ngày Waitangi. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi muốn chúc các bạn cùng gia đình năm Mậu Tuất an khang và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!".

Như Tâm