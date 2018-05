Những 'lỗi đánh máy' tai hại của Nhà Trắng

Cây sồi Trump và Macron trồng ở Nhà Trắng được đem đi kiểm tra / Iran cảnh báo Mỹ ngăn cản đàm phán hòa bình Hàn - Triều

Không chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump thường mắc lỗi khi tự viết bài đăng Twitter mà đội ngũ nhân viên Nhà Trắng của ông cũng thường xuyên mắc lỗi đánh máy và sai chính tả ngay trong các tài liệu chính thức và thông cáo báo chí đề cập đến những vấn đề ngoại giao nhạy cảm như an ninh quốc gia Mỹ, theo BBC. Dưới đây là một số ví dụ mà phóng viên BBC tại Nhà Trắng liệt kê.

Sai sót nghiêm trọng

Hôm 1/5, phản ứng với tuyên bố của Thủ tướng Israel rằng Iran đã nói dối về tham vọng hạt nhân của họ trước công ước quốc tế năm 2015, Nhà Trắng ra tuyên bố nói rằng chương trình bị cáo buộc vẫn hoạt động. Iran "hiện có một chương trình vũ khí hạt nhân rất mạnh và bí mật", trích thông cáo của Nhà Trắng.

Điều này mâu thuẫn với đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Anh, Pháp, Đức, rằng Tehran đã dừng các hoạt động hạt nhân như một phần của thỏa thuận ba năm trước.

Nhà Trắng sau đó thay đổi từ ngữ trong thông cáo báo chí được đăng tải trên mạng, nói rằng Iran "đã có", không phải "hiện có"chương trình hạt nhân.

Nhà Trắng cho biết sai sót đó là do "lỗi đánh máy" nhưng một số người quan sát như Ned Price, người từng làm cố vấn cho cựu tổng thống Obama, cho rằng đó là một nỗ lực có chủ ý nhằm bóp méo sự thật.

Sai lầm đáng xấu hổ về ngoại giao

Gần một tháng sau khi Thủ tướng Anh Theresa May nhậm chức, Nhà Trắng đã ba lần viết sai tên của bà trong một thông cáo báo chí. Tên bà liên tục viết thiếu chữ "h", thành Teresa May, mà theo tờ Independent thì đó là tên của một diễn viên phim khiêu dâm.

Ông Trump sau đó mắc lỗi tương tự trong bài đăng trên Twitter khi nhắc đến một chính trị gia nhưng lại "đánh dấu" (tag) nhầm một phụ nữ ở Sussex, Anh mà tài khoản Twitter chỉ có 6 người theo dõi.

Tháng 5/2017, khi ông Trump chuẩn bị công du Israel, Nhà Trắng công bố một danh sách các mục tiêu của chuyến đi, trong đó có đoạn viết "promote the possibility of lasting peach" (peach là quả đào) thay vì "promote the possibility of lasting peace" (thúc đẩy khả năng hòa bình lâu dài) ở Trung Đông.

Sai sót không đáng có

Khi ông Trump chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1/2017, áp phích lễ nhậm chức của ông có dòng chữ "no challenge is to great", trong khi đúng ra là "no challenge is too great" (không thách thức nào là quá lớn lao).

Trước Thông điệp Liên bang (State of the Union) chính thức đầu tiên của Trump, giấy mời được phát ra viết nhầm thành "state of the uniom", thay vì " state of union" nhưng nhiều người cho rằng sai sót này thuộc về quốc hội.

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ từng hai lần bị viết thành "Air Force Once". Ảnh: Nhà Trắng.

Trong danh sách những cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu của Nhà Trắng, đất nước Đan Mạch (Denmark) bị viết sai chính tả thành "Denmakr", kẻ tấn công (attacker) bị viết thành "attaker", và ít nhất trong hai lịch trình chính thức, chuyên cơ của Tổng thống bị viết thành "Air Force Once" thay vì cách viết đúng là Air Force One.

Vấn đề là gì?

Tara McKelvey, phóng viên BBC tại Nhà Trắng, nói rằng Cánh Tây (nơi đặt Phòng Bầu dục, văn phòng quan chức cao cấp, Phòng Nội các và Phòng Tình huống Nhà Trắng) được vận hành bởi một đội ngũ nòng cốt (tổng thống không thích "những người lạ") và cô thường nhìn thấy các quan chức làm việc rất muộn. Họ phải kiêm nhiệm quá nhiều việc, và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến sai sót. Một số sai lầm không đáng kể, một số khác thì khá hài hước.

Dù vậy, không may là những sai sót này tượng trưng cho một vấn đề lớn hơn. Không giống như những người tiền nhiệm ở Cánh Tây, nhiều quan chức trong chính quyền Trump vốn không được đào tạo cho những vai trò này. Trong nhiều trường hợp, họ có rất ít kinh nghiệm trong hoạch định chính sách và không nắm rõ chi tiết về những vấn đề mà họ đang viết, cho dù là Trung Đông, quan hệ Mỹ - Anh hay thuế thép. Kết quả là những tài liệu họ đưa ra thường mắc những lỗi chính tả căn bản như học sinh thường mắc.

