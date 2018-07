Người đàn ông Ấn Độ từ giã bộ móng tay dài hơn 9 mét

Ông Chillal bên bộ móng tay mới cắt ngày 10/7. Ảnh: Reuters

Buổi lễ cắt bỏ bộ móng tay từng giữ Kỷ lục Thế giới Guinness của ông Chillal diễn ra tại New York hôm 10/7. Một kỹ thuật viên đã đeo mặt nạ, dùng chiếc cưa nhỏ để thực hiện nhiệm vụ này, Guardian hôm nay đưa tin.

Ông Chillal, 82 tuổi, bắt đầu nuôi móng ở tay trái từ năm 16 tuổi sau khi bị mắng vì vô tình làm gãy chiếc móng tay rất dài của thầy giáo. Thầy giáo nói ông không thể hiểu được những khó khăn khi bảo vệ móng tay nếu ông không nuôi chúng.

Khi làm lễ cắt, các móng tay của Chillal có tổng chiều dài tới hơn 9 mét, bằng một chiếc xe buýt ở London, trong đó phần móng ở ngón cái là dài nhất.

Người đàn ông Ấn Độ cắt bỏ bộ móng tay dài 9 mét Lễ cắt móng tay của ông Chillal

Theo ông Chillal, việc nuôi bộ móng tay dài như vậy không dễ dàng gì. Các móng tay rất dễ gãy nên ông phải hết sức cẩn thận khi ngủ. "Tôi không thể di chuyển nhiều, vì vậy, cứ khoảng nửa giờ tôi lại thức dậy và đặt tay sang phía bên kia giường", ông cho hay.

Móng tay dài khiến ông hay bị đau nhưng bù lại cũng cho ông một số đặc quyền. "Tôi không bao giờ phải xếp hàng chờ đợi", ông nói.

Bộ móng của Chillal sẽ được trưng bày tại "Ripley’s Believe It or Not!", bảo tàng với những bộ sưu tập kỳ dị ở New York.

Phạm Khánh