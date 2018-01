Hàng trăm đôi uyên ương Indonesia làm đám cưới tập thể dịp năm mới

Thế giới rộn ràng chào đón năm 2018

Đám cưới tập thể tại Indonesia. Ảnh: AFP.

Gần 450 cô dâu chú rể ngày 31/12 tập trung trong một lều lớn ở trung tâm Jakarta chỉ vài giờ trước nửa đêm để cầu nguyện với gia đình trước khi ký giấy chứng nhận kết hôn. Các viên chức chính phủ giám sát những nghi lễ này, theo Reuters.

"Chúng tôi muốn có một trải nghiệm không thể nào quên và chúng tôi rất hạnh phúc khi quyết định tham gia ngày hôm nay", Hartiningish, cô dâu 38 tuổi ở Java, cho biết. Chồng cô, Ricky Rangga, 30 tuổi, nói họ rất biết ơn chính quyền thành phố đã tổ chức đám cưới tập thể này.

Nhiều người tham gia mặc trang phục truyền thống của Indonesia, một số chú rể còn mang theo những con dao găm được gọi là keris. Nhiều cặp vợ chồng hòa vào dòng người ngắm pháo hoa ngay sau khi cử hành hôn lễ. Thống đốc Jakarta Anies Baswedan thông báo hàng năm thành phố sẽ tổ chức đám cưới tập thể vào đêm giao thừa.

An ninh được thắt chặt xung quanh địa điểm tổ chức đám cưới tập thể, nơi nằm ngay gần một điểm từng bị phiến quân liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công vào tháng 1/2016. Hàng chục nghìn cảnh sát và quân nhân được triển khai tại Jakarta và khắp cả nước để giữ an ninh trong các ngày nghỉ lễ.

Một chú rể lớn tuổi ký giấy chứng nhận kết hôn. Ảnh: AFP.

Phương Vũ