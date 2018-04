Cố vấn an ninh nội địa của Trump bất ngờ từ chức

Luật sư chính của Trump trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử từ chức / Cố vấn kinh tế trưởng của Trump từ chức

Cố vấn An ninh nội địa Tom Bossert hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng hôm nay ra thông cáo cho biết Cố vấn An ninh nội địa Tom Bossert đã từ chức, chỉ hai ngày sau quyết định gửi lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tới biên giới giáp Mexico. Đây được coi là thông tin gây bất ngờ, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh vấn đề an ninh biên giới và ông Bossert rất được tin tưởng, CNBC đưa tin.

"Tổng thống bày tỏ sự biết ơn với nỗ lực của Tom nhằm bảo vệ sự an toàn cho đất nước chúng ta. Tom đã chỉ đạo các nỗ lực đối phó hiểm họa khủng bố, củng cố hệ thống phòng thủ mạng và phản ứng trước hàng loạt thảm họa thiên nhiên. Tổng thống Trump cám ơn sự phục vụ của Tom và chúc ông ấy mọi sự tốt lành", thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố.

Lý do từ chức của ông Bossert không được công bố, nhưng quan chức Nhà Trắng giấu tên khẳng định nó có liên quan tới việc bổ nhiệm Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, người có quan điểm đối ngoại cứng rắn. Một số nguồn tin khẳng định ông Bossert đã rời vị trí theo yêu cầu của cố vấn Bolton, trong khi Nhà Trắng khẳng định không biết tới sự khác biệt giữa hai người này.

Tom Bossert là Cố vấn An ninh nội địa đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump, giữ vị trí này từ ngày ông Trump nhậm chức. Ông từng được bổ nhiệm làm Phó cố vấn An ninh nội địa trong nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ George W. Bush, là người đồng xây dựng Chiến lược quốc gia cho An ninh nội địa của Mỹ vào năm 2007.

Trước đó, Bossert nắm nhiều vai trò trong Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ và Hạ viện Mỹ. Ông cũng là giám đốc Văn phòng bảo vệ cơ sở hạ tầng, cơ quan giám sát an ninh tại những công trình trọng yếu của Mỹ trong hai năm dưới thời tổng thống Bush.

Tử Quỳnh