Cơ sở khoa học bị tấn công ở Syria phủ nhận sản xuất vũ khí độc hại

Trung tâm nghiên cứu của Syria bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tấn công của liên quân Mỹ - Anh - Pháp. Ảnh: AFP.

Những đợt tấn công do liên quân Mỹ - Anh - Pháp phát động hôm 14/4 đã phá hủy nhiều mục tiêu quanh thủ đô Damascus bị cáo buộc liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Theo ghi nhận từ phóng viên AFP, một khu phức hợp ở quận Barzeh, phía bắc Damascus, không còn nguyên vẹn. Mái nhà bị đục thủng và vài bức tường cũng sắp đổ sụp. Tại hiện trường, găng tay nhựa và mặt nạ nằm rải rác giữa đống gạch vụn. Dù đã nhiều giờ trôi qua kể từ thời điểm cuộc tấn công kết thúc, đám khói vẫn lơ lửng bên trên tòa nhà và mùi cháy khét còn vương trong không khí.

"Tòa nhà này có ba tầng, gồm tầng hầm, tầng trệt và tầng hai. Thật không may là các phòng thí nghiệm, khu hành chính cùng toàn bộ đồ đạc và thiết bị đã bị phá hủy hoàn toàn. Tạ ơn thần linh vì không có ai ở đây", ông Said Said, kỹ sư đứng đầu phòng sơn và chất dẻo thuộc trung tâm Barzeh, cho biết.

Theo các cường quốc phương Tây, trung tâm ở Barzeh là một phần trong cơ sở hạ tầng nghiên cứu, chế tạo vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Tuy nhiên, Said khẳng định trung tâm của ông chỉ đang tiến hành nghiên cứu và phát triển những thứ không gây chết người.

"Vì chúng tôi làm công việc nghiên cứu dược phẩm và hóa học dân dụng nên không nghĩ rằng sẽ bị tấn công", Said bày tỏ thắc mắc. Ông khẳng định trung tâm hiện chỉ sản xuất thuốc giải độc cho các trường hợp bị rắn độc, bọ cạp cắn và đang thử nghiệm các sản phẩm hóa học được sử dụng trong chế biến thực phẩm, thuốc, đồ chơi trẻ em.

"Nếu có vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ không thể đứng ở đây. Tôi đến từ 5h30 và hoàn toàn khỏe mạnh, không bị ho", ông nói.

Binh sĩ Syria xem xét đống đổ nát của một trung tâm nghiên cứu phía bắc thủ đô Damascus. Ảnh: AFP.

Các điều tra viên thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã tới Douma hôm 14/4 để xác định liệu vũ khí hóa học có được sử dụng tại thành phố này hay không. Theo Said, những năm qua, OPCW đã đến Barzeh và xác nhận không có chất hóa học độc hại nào.

"OPCW từng ở hai phòng phía trên và sử dụng phòng nghiên cứu. OPCW đã chứng minh trong hai báo cáo rằng tòa nhà cùng trung tâm nghiên cứu không có sản phẩm nào và cũng không sản xuất ra bất kỳ vũ khí hoá học nào. Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với họ", Said nhấn mạnh.

Tên lửa hành trình và các cuộc không kích mặt đất của liên quân Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria vào khoảng 4h ngày 14/4, đánh thức người dân trong các khu dân cư gần thủ đô Damascus. Cuộc tấn công nhằm đáp trả cáo buộc từ Mỹ và phương Tây cho rằng chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, khiến khoảng 70 người thiệt mạng. Song Syria kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.

