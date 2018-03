Chính trị gia Hàn Quốc xin lỗi sau cáo buộc quấy rối tình dục

Chính trị gia Hàn Quốc bị chỉ trích hách dịch với cấp dưới

Ông An Hee-jung. Ảnh: AP.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi nhiều người mà mình đã gây tổn thương. Tôi thực sự xin lỗi vợ và các con", Reuters dẫn lời ông An Hee-jung, cựu thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, hôm nay nói tại một văn phòng công tố viên Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên ông An lên tiếng sau khi bị một trợ lý tố cáo có hành vi quấy rối tình dục khi người này trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Nữ trợ lý này hồi đầu tuần đã nộp đơn tố cáo ông An lên văn phòng công tố viên. Ông An sau đó từ chức và hứa sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra.

Từng là ngôi sao đang lên của đảng cầm quyền Hàn Quốc, ông An là ứng viên tương lai tiềm năng cho chức tổng thống Hàn Quốc.

Phong trào #MeToo chống lại hành vi quấy rối tình dục ở Hàn Quốc gần đây lan rộng, khi các nạn nhân dũng cảm tố cáo những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, từ giới giải trí, cộng đồng tôn giáo đến văn học, có hành vi quấy rối họ.

Nam diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc Jo Min-ki hôm nay bị cho là tự tử sau bê bối quấy rối tình dục. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Khánh Lynh