Chiến đấu cơ Iraq không kích IS trên lãnh thổ Syria

Máy bay chiến đấu của không quân Iraq. Ảnh: Reuters.

Tiêm kích F-16 của không quân Iraq hôm nay tiến vào không phận Syria để tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi được sự đồng ý của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Reuters dẫn lời người phát ngôn của quân đội Iraq đưa tin.

"Các cuộc không kích nhắm vào IS trên lãnh thổ Syria được thực hiện bởi những mối nguy hại mà tổ chức này gây ra đối với lãnh thổ của Iraq và cũng là bằng chứng cho thấy năng lực tiến bộ của lực lượng vũ trang Iraq", đại diện quân đội Iraq tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh liên quân ba nước Mỹ, Anh, Pháp vừa không kích bằng tên lửa vào Syria, nhưng là để đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Syria bác bỏ cáo buộc này.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định "sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu IS đe dọa đến an ninh của Iraq". Quân đội Iraq tháng 12/2017 tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn IS khỏi đất nước này.

Tuy nhiên, các tay súng IS vẫn tiếp tục mai phục, thực hiện các vụ ám sát và đánh bom trên lãnh thổ Iraq, đặc biệt tại khu vực dọc biên giới với Syria. Hiện Iraq duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt với Iran và Nga, đồng minh thân cận của chính quyền Syria, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn lớn của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Iraq có chung đường biên giới trên bộ dài với Syria. Đồ họa: RFE.

An Hồng