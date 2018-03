4 người chết trong khủng hoảng con tin ở khu nhà cựu binh Mỹ

Đấu súng ở khu nhà cựu quân nhân Mỹ, ba con tin bị giữ

Hai phụ nữ ôm nhau sau khi được sơ tán khỏi khu nhà cựu binh Mỹ ở California. Ảnh: AFP.

Một kẻ mang súng trường sáng 9/3 tấn công khu nhà cựu binh Mỹ ở thị trấn Yountville, California. Sau khi đấu súng với cảnh sát, tên này đã bắt giữ ba con tin là nữ nhân viên của The Pathway Home, dịch vụ tư vấn dành cho các cựu quân nhân mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Nghi phạm từng là đồng nghiệp với những người này.

Cảnh sát đã cố giao tiếp với nghi phạm để giải quyết khủng hoảng con tin nhưng không thành công. Sau khoảng 8 tiếng, họ vào căn phòng nơi nghi phạm giữ con tin và phát hiện thi thể của ba nữ nạn nhân và nam nghi phạm. Cảnh sát không nõi rõ họ đã chết như thế nào, theo Reuters.

Khu nhà cựu binh California có khoảng 1.000 người sinh sống. Những cựu binh ở đây từng tham gia Thế chiến II, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh ở Iraq. James Musson, cựu binh 75 tuổi sống tại cơ sở này, cho biết nhiều người đã bày tỏ lo ngại về an ninh lỏng lẻo. Họ nói rằng người đến thăm có thể tự do ra vào và các nhân viên an ninh không được vũ trang.

Phương Vũ