'Chậm một nhịp đèn đỏ nên em chưa đuổi kịp anh thôi'

Chào mọi người, tôi biết được chuyên mục thú vị này từ một cô bạn có thể gọi nhau là tri kỷ. Chúng tôi vẫn chat với nhau hằng đêm, tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển và loay hoay cùng nhau để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của phụ huynh “Bao giờ lấy chồng?”.

Câu hỏi mở nhưng trả lời làm sao để thỏa mãn người hỏi thì cũng căng lắm nhé (cười). Tôi cũng tò mò lắm, 25 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình tương đối, suy nghĩ khá sâu sắc, sống tình cảm và yêu trẻ con thì chuyện chưa tìm ra bạn trai có gì là sai?

"Sài Gòn bao nhiêu ngã rẽ, chậm một đèn đỏ nên em chưa đuổi kịp anh thôi". Anh nào tính tình vui vẻ, nhây nhây, thích xem phim kinh dị, thích cùng tôi nấu nướng và dọn dẹp mỗi khi rảnh rỗi, hôm nào chán chán chúng mình đèo nhau đi ăn hàng quán lề đường, rồi xách ba lô đi đây đó thì "come to me" nhé.

25 cái xuân trôi qua, em kiên cường đối phó, nhưng từ 26 trở đi thì cũng căng lắm anh ơi. Hãy đến và chứng mình cho mọi người thấy rằng "Love is probably a miracle" anh nhé, em đợi.

