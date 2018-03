15 năm đại dịch SARS, nỗi kinh hoàng chưa phai

15 năm trước, Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) bị cách ly, đóng cửa, 65 người nhiễm, 5 y bác sĩ ra đi trong cuộc chiến chống đại dịch SARS.

Sự giày vò của bệnh tật cộng thêm cái chết của nhiều đồng nghiệp khác khiến y tá Mến bị stress nặng. May mắn sống sót sau đại dịch nhưng căn bệnh đã để lại nhiều di chứng cho chị. Một tháng sau khi ra viện chị vẫn không thở được. Đêm không thể ngủ, người đau, chân phải không cử động. Hằng ngày đều có các bác sĩ thần kinh, châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu đến khám. Đầu chị vẫn mất một mảng tóc do nằm lâu, vẫn còn sẹo ở cổ do mở nội khí quản, mũi chị một bên to, bên nhỏ do đặt ống thở.

Chị kiên trì luyện tập, ai mách ở đâu là đi bấm huyệt ở đó. Lúc bệnh viện mở cửa trở lại, chị được động viên đi làm cho khuây khỏa. Phải một thời gian rất lâu sau đó chị mới có thể thở được bình thường, đôi chân đỡ hơn, rồi đi làm trở lại.

Y tá Nguyễn Thị Mến ngày ra viện 2/4/2003. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

15 năm rồi, bệnh SARS chỉ còn trong trí nhớ mọi người nhưng với y tá Mến, hằng ngày đều đang phải đấu tranh với nó. Chị làm việc không mệt mỏi vì chị biết được sống quý giá thế nào. “Tôi vẫn phải kiên trì luyện tập đôi chân, mỗi ngày đi làm bằng xe đạp", y tá Nguyễn Thị Mến nói.

Cũng thoát chết sau đại dịch, đến bây giờ, mỗi ngày ông Nguyễn Hữu Hùng vẫn thầm cảm ơn các y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa. Hai tháng nằm viện vật lộn chiến đấu với thần chết mang tên SARS, người đàn ông năm ấy 56 tuổi mới biết sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào.

“Bụng đau như cắt, từng thớ cơ trên người như bị giằng xé, đầu muốn nổ tung trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Nhiều lúc ngực thắt lại như bị ai đó chụp một bao nylon vào đầu và siết chặt lại, không có không khí để thở” là những gì mà ông Hùng cũng như nhiều bệnh nhân năm ấy phải trải qua.

Vô tình trong chuyến xe vào đầu tháng 3 năm ấy, ông Hùng cùng vợ, cô em họ và người tài xế bị lây bệnh từ người chú ruột của ông - vốn là một bác sĩ Việt kiều đã tình nguyện về Bệnh viện Việt Pháp nhiễm virus SARS mà không hề biết.

Bốn người sau đó đã nhập Bệnh viện Việt Pháp điều trị. Thời điểm đó, bệnh viện này đã đóng cửa, cách ly khi có hàng chục bệnh nhân mắc SARS, trong đó có nhiều các y, bác sĩ của viện.

Cho đến khi Bộ Y tế có quyết định đóng cửa bệnh viện, chuyển toàn bộ bệnh nhân sang Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông Hùng cùng 9 người nữa được chuyển viện. Riêng chú ông ở lại, sau đó đã không thể qua khỏi.

Ngày có quyết định chuyển bệnh nhân đi, ông Hùng vẫn nhớ sáng sớm có hai bác sĩ nước ngoài khám, thảo luận với nhau “nếu chiều ôxy không tăng lên thì sẽ phải mở nội khí quản, thở máy”. Cũng là một người có kiến thức về y học, ông biết nếu mở khí quản sẽ rất nguy hiểm nên dù đang trong trạng thái gần như mất khả năng sáng suốt ông vẫn nói một cách yếu ớt không đồng ý mở khí quản.

Đến giờ nghĩ lại ông thấy đó là sự may mắn. Khi sang Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, các bác sĩ cũng không mở nội khí quản. Sau này, ông nghe bác sĩ kể lại về lý thuyết với trường hợp của ông sẽ phải điều trị mở nội khí quản nhưng nếu vậy tỷ lệ cứu sống thấp, tỷ lệ sống bị di chứng cũng rất lớn. Vì thế, họ đã quyết định cho các bệnh nhân thở máy không xâm nhập, không có thiết bị chuyên dụng, họ tìm dụng cụ về chế thành mặt nạ, cắt dây cao su săm xe đạp, đục lỗ, móc rồi chụp vào. Mặt nạ thở không có thì lấy khẩu trang N95.

Ngày 29/4/2003, sau hơn 10 ngày không còn bị sốt, các bác sĩ quyết định cho ông xuất viện. Phải hơn 6 tháng dưỡng bệnh tại nhà, ông vẫn phải tiếp tục tập thở, tập vận động mỗi ngày để dần bình phục.

Trong câu chuyện của mình ông nhắc đến tên bác sĩ Minh Hà, bác sĩ Hồng Hà, điều dưỡng Dung, bác sĩ Đức, bác sĩ Vân với sự xúc động, biết ơn từ trong tâm cam. Giờ đây, ông vẫn giữ liên lạc với những y bác sĩ ngày đó.

Bài học cho Việt Nam