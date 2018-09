Phụ nữ có bị phạt tù về tội hiếp dâm?

Bạn trai tôi 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại vui vẻ nên được lòng nhiều phụ nữ. Nơi làm việc đa số là nữ giới, "sếp" cũng là phái đẹp nên anh nhận được ưu ái.

Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức của sếp nữ bước vào tuổi tứ tuần đã tạo bi kịch cho quan hệ của chúng tôi. Chị này đã ly hôn nhiều năm, hiện chưa lập gia đình mới.

Ban đầu, chị tế nhị quan tâm anh bằng những món quà hay lời nói. Nhưng lâu dần, khi bạn trai tôi lảng tránh, tạo khoảng cách, chị ta bắt đầu gây khó dễ trong công việc. Tan giờ làm, chị tạo ra những cuộc liên hoan, ép tất cả mọi người tham gia.

Có một lần, chị lấy cớ say rồi ép bạn trai tôi chở về. Sau lần đó, anh tránh mặt đòi chia tay, và sau thời gian dài tôi gặng hỏi lý do, thậm chí dọa tử tự thì anh mới nói lý do. Anh kể đã bị chuốc thuốc mê, bị quay video không mặc áo quần trong đêm ở lại nhà sếp. Anh bị khống chế, từ đó phải "chiều" mỗi khi sếp muốn.

Tôi vừa sốc vừa căm giận muốn tìm người phụ nữ kia báo thù nhưng anh xin vì không muốn mất mặt. Bạn trai tôi nói đã tham khảo nhiều ý kiến thấy rằng xưa nay chỉ xử nam giới mới bị xử phạt về tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô... chưa nghe thấy phụ nữ bị xử lý bao giờ.

Hơn nữa, anh lo dù có nói ra cũng sẽ không ai tin anh bị ép buộc. Anh nói giờ chỉ còn cách lấy lại tất cả clip rồi nghỉ việc, tới nơi chị ta không thể tìm thấy mới mong yên thân.

Xin mọi người cho ý kiến tư vấn, bạn trai tôi nên làm gì để thoát khỏi uy hiếp?

Hoàng Thị Nguyệt (Hải Phòng, 26 tuổi)