Nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/4, việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp: động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do biến cố chính trị, an ninh gây ra; tài sản bị đốt cháy; tài sản mua bảo hiểm bị sét đánh trực tiếp; cháy nổ do cố ý gây ra…

Mức phí bảo hiểm

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định.

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật. Điều này dựa trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Bồi thường bảo hiểm

Số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.

Phía bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Các hoạt động sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ:

- Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng, chữa cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tiên chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu từ bảo hiểm.

- Hỗ trợ tuyên truyền, phố biến pháp luật, chi không vượt quá 30% số tiền bảo hiểm thu được.

- Hỗ trợ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong các hoạt động sau: Bồi dưỡng nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy… Tiền chi cho nội dung này không vượt quá 20 % số tiền bảo hiểm thu được.

- Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chữa cháy. Tiền chi không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm thu được.