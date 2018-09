Chủ bị phạt 10 triệu đồng nếu bắt nhân viên trình kết quả xét nghiệm HIV

Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu nhiều mức xử phạt nặng với những tổ chức, cá nhân kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với một trong các hành vi sau đây: yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học; từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.

- Phạt tiền 5-10 triệu đồng với hành vi: yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của Chính phủ.

- Phạt tiền 5-10 triệu đồng nếu từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người được giám hộ nhiễm HIV; tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV; bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động nhiễm HIV.

- Phạt 10-20 triệu đồng với các hành vi: chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV; từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV.

- Phạt 15-20 triệu đồng với các hành vi: đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV với người không nhiễm HIV; công khai tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực hiện việc phản hồi thông tin trong hoạt động giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông báo kết quả xét nghiệm HIV; sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV...