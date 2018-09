Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình bị bắt

Hai cán bộ bị bắt trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Quang Vinh (52 tuổi, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Việc khám xét nhà, nơi làm việc của ông Vinh được tiến hành.

Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình vào đầu tháng 8 đã được Công an tỉnh Hòa Bình chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý.

Cơ quan An ninh điều tra ngay sau đó đã khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy).