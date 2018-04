Trưởng công an huyện bị cách chức vì quan hệ bất chính

Đại tá công an bị kỷ luật vì quan hệ bất chính

Ngày 2/4, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã triển khai quyết định của Bộ Công an về việc cách chức Trưởng công an huyện Trần Đề đối với đại tá Đoàn Thanh Sơn, đồng thời điều động cán bộ khác về thay thế. Riêng ông Sơn xin nghỉ chờ hưu và được cấp trên đồng ý.

Gần nửa năm trước, người đứng đầu Công an huyện Trần Đề cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Ông Sơn bị cho là có quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, gây dư luận xấu.

Phúc Hưng