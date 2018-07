Trùm ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn bị bắt

Ngày 13/7, Cục cảnh sát ma tuý (C47, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp nhiều đơn vị triệt phá đường dây mua bán ma tuý cực lớn do Phan Hữu Hiệu (tức Chuột, 48 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu.

Hiệu cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trinh sát C47 phát hiện Hiệu và đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam. Các nghi can thường xuyên đi lại giữa hai nước để bàn bạc với các ông trùm.

Chiều hôm qua, khi Hiệu chỉ đạo đàn em giao ma túy cho một đại lý ở Chung cư Oriental trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú (TP HCM), cảnh sát ập vào khống chế nhiều người, thu giữ 60 bánh heroin.

Cùng lúc, các mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào 7 địa điểm tại quận Tân Phú, quận 1, 3... bắt Hiệu và hàng loạt đàn em. Có tổng cộng 179 bánh heroin được tìm thấy.

Heroin bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhà chức trách xác định, nguồn ma tuý được Hiệu lấy từ Lào, vận chuyển qua các cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hoặc Lao Bảo, Quảng Trị vào Việt Nam. Địa điểm giao nhận hàng ở Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch 100-150 bánh heroin.

Đàn em của Hiệu sau đó lái ôtô ra Đà Nẵng nhận hàng, đưa về nhà ông trùm tại đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Các đại lý cấp dưới của Hiệu mỗi lần lấy từ 40 đến 60 bánh và đều được giao tận nơi.

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 179 bánh heroin

Video: Vũ Đoan.

Chuyên án do Cục cảnh sát ma tuý phối hợp Cục Hải quan, Công an TP HCM và các địa phương khám phá. "Lượng ma tuý chúng tôi thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM", một cán bộ điều tra cho biết.

Quốc Thắng