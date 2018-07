Trùm ma tuý lớn nhất Sài Gòn bị bắt thế nào

Trùm ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn bị bắt

Ngày 13/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp đồng nghiệp nước bạn Lào truy bắt các đầu nậu cung cấp ma túy cho Phan Hữu Hiệu (tức Chuột, 48 tuổi) và hàng loạt đàn em còn lại của ông trùm này.

Liên quan vụ án, 6 người khác trong đường dây ma tuý lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM đã bị bắt.

Hiệu được xác định cầm đầu đường dây ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiệu sống tại chung cư Oriental, quận Tân Phú, TP HCM. Ông ta xây dựng đường dây mua bán ma tuý khép kín gồm bạn bè và các đồng hương Nghệ An đều có tiền án. Trong đó, hai đàn em thân tín được ông trùm tin tưởng nhất là Bùi Đình Trung (48 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi).

Theo điều tra, Hiệu thường xuyên có những chuyến bay chớp nhoáng về quê Nghệ An. Tiếp đó, hắn đi đường tiểu ngạch sang Lào, gặp gỡ các đầu nậu bán ma tuý bàn kế hoạch đưa hàng trăm bánh heroin vào Sài Gòn tiêu thụ.

Ma tuý được các ông chủ bên Lào cho người vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hoặc Lao Bảo (Quảng Trị) rồi tập kết tại Đà Nẵng. Hiệu sau đó điều Trung và Nam lái ôtô ra nhận hàng, đưa về căn nhà trong hẻm đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) cất giấu.

Chuyên án 168H triệt phá đường dây ma tuý

Kế hoạch bắt giữ Hiệu và đồng phạm được thành lập với tên 168H - do đại tá Lê Thanh Liêm (Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, C47 Bộ Công an) làm trưởng ban, phối hợp Cục Hải quan, Công an TP HCM và Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam.

Trinh sát C47 đã đeo bám Hiệu Chuột và đồng phạm trong suốt thời gian dài. Những lần ông trùm qua Lào rồi về Việt Nam đều bị giám sát.

Valy chứa ma tuý của Hiệu. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, phát hiện Hiệu chuẩn bị đánh mẻ hàng lớn, mọi đường đi nước bước của ông trùm và các đầu nậu đều bị theo dõi. Khi Hiệu vừa từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Trung và Nam cũng lái xe 7 chỗ từ Sài Gòn ra Đà Nẵng.

Hai mối hàng của Hiệu là Phan Thạch Dinh (64 tuổi) và Lý Thơ Phước (tức A Tỷ, 51 tuổi) cũng chuẩn bị đến địa điểm ở quận Tân Phú nhận hàng. Ban chuyên án quyết định tấn công.

Tối 12/7, khi Phước đến chung cư Oriental gặp Hiệu thì bị cảnh sát bao vây, bắt giữ cả hai cùng valy chứa 60 bánh heroin. Khám xét nhà Phước tại đường Nguyễn Quý Yêm (quận Bình Tân) lực lượng chức năng thu thêm 32 bánh ma tuý.

Dinh cũng bị cảnh sát chặn bắt, thu giữ 47 bánh heroin tại nhà ông ta ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 179 bánh heroin

Video: Vũ Đoan

Cùng lúc, 7 tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ, khám xét nhà của nhiều người tại quận 1, 3, 8 và huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tổng cộng, nhà chức trách thu giữ 179 bánh heroin; niêm phong hơn 4 tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD, 3 ôtô, 15 căn nhà và bất động sản... được cho là liên quan đến việc mua bán ma tuý.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng