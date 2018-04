Trộm ôtô của em rể

Ngày 28/4, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Vũ Mạnh Đức (33 tuổi, trú huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) để điều tra hành vi trộm ôtô.

Sáng ba ngày trước, anh Phạm Quang Phúc (32 tuổi, trú phường Bãi Cháy) ra lấy ôtô hiệu Huyndai đỗ cách nhà khoảng 200 m thì phát hiện mất xe.

Đức cùng chiếc ôtô trộm của em rể. Ảnh: C.A

Qua xác minh, cảnh sát làm rõ, Vũ Mạnh Đức là anh vợ của Phúc, đã lấy cắp chìa khóa ôtô. Đức liên hệ qua mạng xã hội với Nguyễn Thế Anh (24 tuổi, quê Thanh Hóa), người chuyên mua bán ôtô trộm cắp, xe không giấy tờ, để thống nhất giá 70 triệu đồng.

Sáng 25/4, Đức lấy trộm ôtô rồi lái sang Hải Phòng giao dịch với Thế Anh. Tuy nhiên, Đức và Thế Anh lại tìm được khách mua chiếc xe với giá 130-150 triệu đồng. Do giao dịch không thành, bộ đôi để xe ở cây xăng huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Tối 26/4, Thế Anh tìm được mối mới và gọi Đức sang để bán. Khi đang giao dịch với đối tác, Thế Anh bị Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) bắt giữ. Người và tang vật được bàn giao cho Công an TP Hạ Long.

Rạng sáng 27/4, Đức bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai do thiếu tiền trả nợ nên đi trộm xe ô tô để bán.