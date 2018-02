Trắng đêm giao thừa truy bắt kẻ sát hại cả gia đình ở Sài Gòn

5 người trong gia đình ở Sài Gòn nghi bị sát hại

Tình bị đưa về TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 16/2 (Mùng 1 Tết), Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) với vết thương ở tay, bị đưa từ tỉnh Long An về trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP HCM) lấy lời khai, làm rõ hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Bước đầu, cảnh sát xác định hắn một mình ra tay sát hại vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và ba con nhỏ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc Công an TP HCM) cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận cả nước, nên đơn vị nỗ lực điều tra. Chiều hôm qua, 30 Tết, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được nhiều dấu vân tay, mẫu máu, ADN của hung thủ.

Nhiều chứng cứ, dấu vết, thông tin cho thấy kẻ gây án là người quen của các nạn nhân. Tình được xác định là nghi can hàng đầu.

Hắn mới xin vào xưởng gò hàn của ông Chinh làm hơn một tháng, không có giấy tờ tuỳ thân. Việc không thể xác định lai lịch của nghi can khiến cơ quan điều tra gặp khó. Trong khi các đồng nghiệp tiếp tục điều tra tại hiện trường, ngay trong đêm giao thừa, nhiều tổ trinh sát chia nhau dò la từng mối quan hệ của nghi can.

Nghi phạm trên Facebook.

Tình từng tạm trú ở quận Tân Phú, huyện Bình Chánh... từ đó xác định quê anh ta ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Khả năng nghi can trốn về nhà sau khi gây án, trinh sát lập tức lên đường đến quê hắn. Nhóm khác rà soát ở nhiều tỉnh miền Tây - nơi có các mối quan hệ của hắn.

Ngoài ra, tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng phong toả các cửa khẩu, đề phòng Tình có thể trốn ra nước ngoài.

"Khoảng hơn 23h, khi biết hành vi của mình bại lộ, Tình lập tức lên xe máy bỏ trốn. Nhiều trinh sát tích cực lần theo dấu vết suốt đêm giao thừa, xác định hắn đi về tỉnh Long An", thiếu tướng Minh kể.

Tại trụ sở Công an TP HCM, mọi người cũng rất hồi hộp, họp trắng đêm bàn kế hoạch truy bắt nghi phạm và trông chờ dấu vết từ trinh sát. Đến chiều nay, phát hiện Tình đang nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Cần Giuộc (Long An), cảnh sát ập vào khống chế.

"Anh ta có sẵn nhiều vết thương, do khi gây án bằng dao bị nạn nhân chống trả. Các vết thương này trùng khớp với nhận định của cơ quan điều tra và chứng cứ khác. Chúng tôi cũng thu giữ của nghi can chiếc xe Wave RS cướp được ở nhà ông Chinh".

Bước đầu Tình khai thường bị vợ ông Chinh la mắng, lại có ý định cướp tài sản của gia đình ông chủ nên ra tay.

"Khả năng anh ta gây án một mình. Có ai giúp sức hay bao che hay không, chúng tôi sẽ làm rõ trong quá trình điều tra", phó Giám đốc Công an TP HCM cho hay.

Ông Tất Thành Cang (bên trái) khen thưởng lực lượng công an tham gia phá án. Ảnh: Quốc Thắng.

Vụ trọng án được phát hiện gần trưa hôm qua, tại căn nhà cấp bốn trong hẻm Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thi thể vợ ông Chinh ở phòng trước nhà, có nhiều vết máu. Bên cạnh là chú chó Becgie hung dữ, phản ứng dữ dội.

Cảnh sát buộc lòng đánh thuốc mê chú chó, mới vào được trong nhà, lần lượt phát hiện ông Chinh tử vong trong phòng ngủ, cổ bị cứa sâu. Ba con của họ gồm bé trai 13 tuổi, hai bé gái 11 và 6 tuổi, tử vong ở các phòng khác.

Vợ chồng ông Chinh có kinh tế khá giả, được đánh giá sống hoà nhã với hàng xóm. Hôm 27 Tết gia đình ông tổ chức tiệc tất niên, chia tay thợ về quê. Đêm đó, Tình sát hại cả gia đình chủ bằng dao.

Ghi nhận chiến công xuất sắc, phá án nhanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đã thưởng nóng Phòng cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân và Cục cảnh sát hình sự phía Nam.



Quốc Thắng