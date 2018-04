Toà phúc thẩm y án 14 năm tù với bị cáo 'xâm phạm lợi ích nhà nước'

Bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích nhà nước

Ngày 24/4, tại thành phố Vinh (Nghệ An), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đức Bình (35 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) về hai tội Chống người thi hành công vụ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (điều 257, 258 Bộ luật hình sự 1999).

Trước đó, ngày 6/2 tại phiên sơ thẩm, bị cáo Bình bị TAND huyện Diễn Châu tuyên án 14 năm tù. 14 ngày sau, bị cáo chống án.

Bị cáo Hoàng Đức Bình tại tòa phúc thẩm. Ảnh: TTXVN.

TTXVN cho hay, bị cáo Bình từng tham gia Phong trào Lao động Việt; rải tờ rơi tại TP HCM... Khi bị bắt, Bình không nộp phạt, bỏ trốn. Tại Nghệ An, bị cáo thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng...

Sau sự cố môi trường biển, sáng 14/2/2017, bị cáo Bình cùng Nguyễn Nam Phong và một số người đi từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào Hà Tĩnh. Đoàn người đem theo băng rôn, khẩu hiệu và đi bằng nhiều phương tiện, đi thành hàng 3-4...

Khi lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, ổn định trật tự, bị cáo Bình đã xúi giục tài xế Phong đóng cửa ôtô, không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ làm nhiệm vụ.

Một xe ôtô của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng chiều 14/2/2017.

Ngoài hành vi xúi giục, Bình còn bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lực lượng công an.

Theo nhà chức trách, bị cáo Bình còn đưa ra những thông tin thất thiệt nhằm định hướng người nghe hiểu sai bản chất sự việc; có những lời bình luận bôi nhọ chế độ, bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lực lượng công an.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bình không thừa nhận hành vi của mình là phạm tội.

Dù vậy, căn cứ mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, ý thức chủ quan của bị cáo, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bình. Toà tuyên y án sơ thẩm.