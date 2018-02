Thượng tá công an tỉnh Bắc Kạn bị kỷ luật

Tại kỳ thứ 14, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã xem xét, kỷ luật khiển trách thượng tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, nguyên phó trưởng Công an thành phố Bắc Kạn.

Theo cơ quan kiểm tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng công an thành phố Bắc Kạn, ông Tâm đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra vụ án đánh bạc liên quan Trương Công Tiến và Mai Đắc Chung. Cán bộ thụ lý vụ án đã thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ thiếu chặt chẽ để xảy ra vi phạm pháp luật, phải đình chỉ điều tra bị can. Cơ quan công an phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Ông Tâm và các cán bộ điều tra liên quan đã bị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn xử lý kỷ luật.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xác định ông Tâm đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vi phạm của ông Tâm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác.

Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ bị khiển trách

Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn cũng kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Theo đó, ông Nông Thế Diễn, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian giữ chức Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể kiêm Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (từ tháng 1/2012 đến 5/2013) đã chưa chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm.

Ông Diễn đã để trung tâm không thu tiền phòng nghỉ cho một số người khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý; để cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thu tiền phòng nghỉ nhưng không nộp vào quỹ của cơ quan, để ngoài sổ sách. Khoản này sau đó chi vào các hoạt động khác của đơn vị song trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn cho rằng vi phạm của ông Diễn là nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Diễn bằng hình thức khiển trách.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn cũng kết luận ông Phạm Đức Toàn, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể (tháng 1/2012-5/2013) đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thu tiền dịch vụ phòng nghỉ nhưng không nộp vào quỹ của cơ quan, để ngoài sổ sách và chi vào các hoạt động khác của đơn vị trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Toàn.