Thiếu nữ bị bắt cóc khi sắp lấy chồng

Cường (trái) và Nghĩa khi bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Loan.

Công an TP Châu Đốc (An Giang) ngày 17/9 tạm giữ hình sự Phan Văn Cường (31 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, hơn ba tháng trước, Cường cùng thiếu nữ 17 tuổi ở địa phương quen biết và yêu đương. Gần đây, gia đình cô gái biết được mối quan hệ này nên ngăn cấm, buộc con kết hôn với một thanh niên khác.

Tức giận, Cường tổ chức bắt cóc người yêu để đưa ra đảo Phú Quốc, Kiên Giang chung sống. Anh ta gọi Nghĩa từ Sài Gòn về giúp lên kế hoạch thực hiện.

Sáng ba hôm trước, khi cô gái vừa xuống xe buýt ở TP Châu Đốc, Cường và Nghĩa liền ập đến khống chế đưa lên ôtô 7 chỗ chạy về hướng thị xã Hà Tiên.

Chứng kiến sự việc bất thường, nhiều người gọi báo cảnh sát. Khi ôtô rời khỏi hiện đường khoảng 15 phút thì bị chặn bắt.

Cửu Long