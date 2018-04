Thêm người bị bắt do hỗn chiến bằng súng ở Đồng Nai

Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng hỗn chiến ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 14/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bắt Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, quê Nghệ An) khi mở rộng điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng tại xã Long Thọ. Nghi can này là đàn em Phan Văn Ngọc (tức Ngọc Sẹo), tham gia hỗn chiến với nhóm công ty bảo vệ.

Duy là người mang hung khí cho Ngọc hỗn chiến. Ảnh: Camera an ninh.

Theo điều tra ban đầu, chiều 1/4, Duy mang hung khí, đi chung Ngọc Sẹo trên ôtô bán tải đến Công ty bảo vệ Đông Á "xử lý" Trần Quốc Tuấn, do anh này cùng giám đốc Trần Huy Thông trước đó chạy xe cứu thương (tư nhân) hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đã xảy ra xô xát với cha vợ của Ngọc.

Yêu cầu Tuấn lên xe để đến xin lỗi cha vợ không được, Ngọc cùng đàn em cầm hung khí tấn công.

Tuấn và ông Thông rút súng công cụ hỗ trợ bắn trả. Các nhân viên bảo vệ khác cũng cầm nhị khúc đuổi đánh nhóm giang hồ. Một người trong số họ bị Ngọc chém gây thương tích ở đầu.

Ngoài Ngọc Sẹo, công an đã bắt giám đốc Thông và 3 nhân viên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát nhận định, dù Thông được phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ, nhưng anh ta và nhân viên bảo vệ đã sử dụng sai mục đích (tấn công người).

Phước Tuấn