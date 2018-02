Tài xế xe cứu thương tăng ga bỏ chạy sau tai nạn giao thông

Tài xế Cường tại cơ quan điều tra.

Ngày 12/2, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn bị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Cường (24 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo điều 260, Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó khuya 8/2, anh Bùi Đức Vinh (47 tuổi, trú thành phố Vinh) điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái nhỏ lưu thông tới ngã tư đường Phạm Đình Toái giao với Trương Văn Lĩnh (TP Vinh) thì xảy ra va chạm với xe cứu thương do Nguyễn Bá Cường cầm lái. Tai nạn khiến ba người trên xe máy văng xuống đường. Song tài xế Cường không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Hai trong số ba nạn nhân bị thương nặng được người dân phát hiện chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện chiếc xe cứu thương tại một gara ở thành phố Vinh. Bị bắt, Cường đã thừa nhận là người cầm lái chiếc xe lúc xảy ra tai nạn, dù biết các nạn nhân bị thương song không dừng.

"Do hoảng sợ nên Cường đã đánh xe đi sửa nhằm xóa dấu vết hiện trường" cán bộ điều tra kể lại lời khai của Cường.

Chiếc xe cứu thương mà Cường đem đi sửa sau khi xảy ra tai nạn đang được niêm phong tại trụ sở công an. Ảnh: Hải Bình.

Chiếc xe cứu thương mà Cường cầm lái là của một đơn vị tư nhân. Vụ án đang được làm rõ.