Phụ huynh bị khởi tố vì ép nữ sinh thực tập quỳ xin lỗi

Nữ sinh thực tập: 'Phụ huynh ép tôi quỳ xin lỗi, nếu không sẽ đánh tiếp'

Hôm nay, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh) về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015.

"Cơ quan điều tra xác định bà Nghĩa đã ép nữ sinh thực tập Phan Thị Hiên quỳ xuống đất sau khi đấm, đá vào nạn nhân", một cán bộ điều tra nói và cho hay bị can được tại ngoại do nhân thân tốt, hành vi không nguy hiểm.

Nơi bà Nghĩa tấn công nữ sinh Hiên. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo xác minh, sáng 22/3, Nghĩa đưa con trai 5 tuổi tới trường mầm non Việt Lào ở phường Trung Đô. Thấy con có vết bầm ở cẳng chân trái, Nghĩa hỏi nguyên nhân thì đứa bé nói do cô giáo đánh.

Nhà chức trách cáo buộc, sau câu phủ nhận của cô Hiên, Nghĩa xông tới túm tóc nữ thực tập sinh này, tới tập đạp trúng lưng và bụng, đấm vào mặt dù nạn nhân liên tục nói đang mang bầu tuần thứ 13.

Nữ sinh Hiên đang điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải.

Một số giáo viên đứng gần đó cố gắng can ngăn song Nghĩa nói "mang bầu cũng đánh". Dừng trận đòn, phụ huynh này yêu cầu "nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...".

Theo nhà chức trách, để bảo vệ mình, Hiên buộc phải nói dối đã đánh trẻ rồi quỳ xuống nói "cô xin lỗi trẻ".