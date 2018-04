Phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được trộn vào hồ tiêu

Cơ sở nhuộm đen cà phê phế thải bằng bột pin bị bắt quả tang

Chiều 26/4, UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn cát sỏi, lõi pin vào phế phẩm cà phê tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lâp.

Theo thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đăk Nông, cơ sở của bà Loan hoạt động từ năm 2016, có giấy đăng ký kinh doanh thu mua nông sản. Bà Loan thừa nhận sử dụng vỏ cà phê, sỏi đá 2-3 mm và than pin trộn lại với nhau để tạo ra "sản phẩm hỗn hợp" bán kiếm lời. Quy trình nhuộm đen này do vợ chồng bà Loan tự nghĩ ra.

Mẫu hỗn hợp vỏ cà phê trộn than pin, sỏi đá (trái) và hỗn hợp đã được trộn với hạt tiêu (phải) do cơ quan điều tra thu giữ được trưng ra tại buổi họp báo. Ảnh: Thiện Nhân.

Vợ chồng Loan khai nhận chỉ mới bán 3 tấn sản phẩm này cho Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn với giá 9.000 đồng mỗi kg. Hai người này bán lại cho Phan Thị Dung (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung) với giá 12.000 đồng một kg.

Sau khi mua về, bà Dung đã cho công nhân trộn hơn 1,5 tấn hỗn hợp vào hạt tiêu khô, nhằm tăng trọng lượng. Hồ tiêu chứa tạp chất này được đóng bao dự kiến bán cho các doanh nghiệp. Số còn lại (gần 1,5 tấn), sau khi cơ sở của vợ chồng Loan bị phát hiện, Dung đã chỉ đạo em chồng pha trộn với vôi, phân heo, ủ làm phân bón, sau đó đem đổ trong vườn cao su nhằm mục đích tẩu tán.

Tại kho nông sản của Dung ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước), cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ 9 tấn chứa hạt tiêu khô được trộn hỗn hợp mua từ cơ sở của bà Loan, đóng trong 360 bao. Ngoài ra, số hỗn hợp tẩu tán cũng được thu giữ.

"3 tấn hỗn hợp đã mua, bà Dung chưa chế biến ra bất cứ sản phẩm hồ tiêu nào bán ra thị trường", thượng tá Bình khẳng định.

Theo đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, đến nay mới đủ cơ sở khẳng định bà Loan làm sản phẩm hỗn hợp độc hại từ đầu năm nay. Hiện mẫu hỗn hợp đã được gửi đi kiểm nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Cũng theo đại tá Quy, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và sẽ sớm khởi tố 5 bị can về hành vi Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo điều 317 Bộ Luật Hình sự.

Hàng chục tấn phế phẩm cà phê tại cơ sở của bà Loan bị phát hiện hôm 16/4. Ảnh: Kh.Uyên.

Trước đó, ngày 16/4, cảnh sát Môi trường tỉnh Đăk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp ập vào kiểm tra cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Loan ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, bắt quả tang nơi đây đang pha trộn bột lõi pin vào vỏ cà phê.

Tại xưởng, ngành chức năng tịch thu hơn 21 tấn phế phẩm cà phê đã nhuộm đen và đóng bao bì; 35 kg pin bị đập dẹp; 192 kg lõi, nắp, vỏ pin; 40 lít dung dịch.

