Ông Phan Văn Vĩnh giấu Bộ Công an về đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ông Phan Văn Vĩnh từng nổi tiếng với những chiến công gì / Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc phạm tội như thế nào?

Nguồn tin có thẩm quyền cho hay, ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) khi bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999) đã thừa nhận toàn bộ hành vi với cơ quan điều tra, thốt lên: "Tôi sai rồi".

Ông Vĩnh không bị bắt tại nhà riêng ở Nam Định mà trước đó ông bị tạm giữ khi đến làm việc tại Cơ quan An điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Ngày 6/4, sau khi Bộ Công an đọc quyết định tước quân tịch, ông Vĩnh được đưa ra UBND phường sở tại ở Phú Thọ. "Tại đây, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phường, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam bốn tháng", nguồn tin cho hay.

Cùng hôm đó, cơ quan điều tra khám xét nhà ông Vĩnh ở Nam Định trong hơn bốn giờ, thu một số tài liệu và hơn 20 triệu đồng.

Hai ngày sau khi bắt ông Vĩnh, ngày 9/4, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã họp thống kê sơ bộ kết quả điều tra vụ án để báo cáo Ban Nội chính Trung ương trong một vài ngày tới.

Ông Phan Văn Vĩnh khi còn đương chức. Ảnh: Công an nhân dân

Ông Vĩnh bị cáo buộc khi đương chức đã giúp ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Công an xác định công ty của Dương ban đầu có vai trò cộng tác viên giúp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) làm một số việc kỹ thuật trong quá trình phá án. Tháng 5/2015, công ty này bắt tay với Phan Sào Nam tổ chức các trò chơi đánh bạc trực tuyến kiếm lời bất chính.

"Ông Vĩnh nắm rõ đường dây đánh bạc này nhưng không ngăn chặn, không có bất cứ văn bản nào báo cáo Bộ Công an", nguồn tin có thẩm quyền nói và cho biết "đây cũng là chứng cứ để cơ quan điều tra buộc tội ông Vĩnh".

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

Về nghi vấn ông Vĩnh nhận số tiền lớn từ đường dây này, nhà chức trách cho hay sẽ tiếp tục làm rõ. Hiện tài liệu mới đủ cơ sở để kết tội ông Vĩnh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội danh có thể thay đổi theo kết quả điều tra sắp tới.

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút gần 43 triệu tài khoản. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Game Rikvip hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua hai trang web.

Bốn tiếng khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Nhà chức trách cho rằng số tiền giao dịch qua đường dây từ 2015 đến nay khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Dương và Nam hưởng lợi trên 3.200 tỷ đồng. Các người chơi được trả thưởng trên 2.600 tỷ đồng, các nhà mạng trung gian cung cấp thẻ và thanh toán trực tuyến hưởng lợi khoảng 1.600 tỷ đồng.

Hiện, 88 người bị khởi tố và bị bắt do liên quan đường dây này.