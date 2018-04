Ông Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị điều tra trốn thuế

Ngày 21/12/2017, ông Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore. Hơn một tháng sau, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với tội danh này bị khởi tố, ông Vũ bị nghi ngờ cùng một số cá nhân, tổ chức có dấu hiệu phạm tội trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.