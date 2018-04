Nổ súng bắn vỡ kính ôtô sau va chạm giao thông

Ngày 5/4, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tạm giữ hai nghi can Hoàng Trung Cường (27 tuổi) và Lưu Xuân Lĩnh (34 tuổi, đều ở Hoàng Mai, Nghệ An) để làm rõ hành vi sử dụng súng trái phép.

Nhà chức trách xác định, ngày 31/3 anh Lê Văn Hùng (33 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) lái xe tải trên quốc lộ 1A hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, ôtô va quệt với xe máy do Cường điều khiển.

Hai bên cãi vã to tiếng, Cường sau đó lấy khẩu súng hơi đuổi theo trả đũa. Đến xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Lĩnh ngồi sau nhả đạn vào buồng lái khiến cửa kính bên phải xe tải vỡ nát, tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.

Hai nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường song sau đó bị bắt. Cảnh sát thu giữ khẩu súng hơi có ống ngắm là hung khí gây án.