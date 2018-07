Nhóm côn đồ Thanh Hóa ra Hải Phòng bắt cóc con tin để đòi nợ

Ngày 6/7, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố, lệnh bắt tạm giam 6 nghi can quê Thanh Hóa do Quách Công Hơn (29 tuổi) cầm đầu, để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện nhà chức trách bắt được 3 nghi can là Tạ Văn Bình (24 tuổi), Nguyễn Đình Thế (26 tuổi) và Quách Công Huy (19 tuổi). Hơn cùng Lê Doãn Thực (30 tuổi) và Phạm Văn Hải (29 tuổi) đang bỏ trốn.

Theo điều tra, tháng 4/2018, anh Hoàng Văn Hữu (26 tuổi) trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vay nặng lãi của nhóm Hơn vài chục triệu đồng. Sau 2 tháng không thấy con nợ trả tiền, Hơn cho đàn em đến nhà đòi thì hay biết anh Hữu cùng anh trai ra Hải Phòng làm thợ sơn bả cho một công trình tại huyện Thủy Nguyên.

Ngày 10/6, Hơn dẫn theo 5 đàn em, thuê xe ôtô từ Thanh Hóa ra Hải Phòng tìm bắt anh Hữu để đòi nợ.

Sáng hôm sau, nhóm Hơn tìm được anh Hữu trên đường, dùng dao khống chế, ép lanh ên ôtô đưa thẳng về một nhà nghỉ ở Thanh Hóa giam giữ, hành hung, ép phải viết giấy vay nợ với số tiền 210 triệu đồng; ấn định trong 3 ngày người nhà phải mang tiền đến trả.

Lo sợ, người nhà anh Hữu đã vay mượn, gom được 110 triệu đồng trả cho Hơn, số còn lại khất trả sau ít ngày.

Trả tiền nhưng thấy người không được thả, gia đình anh Hữu đã làm đơn trình báo công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Vào cuộc điều tra, công an Hải Phòng phối hợp với công an Thanh Hóa đã giải cứu anh Hữu, đồng thời xác định danh tính nhóm bắt cóc do Hơn cầm đầu.