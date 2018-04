Nhóm cài phần mềm nghe lén điện thoại bị công an phát hiện

Hai anh em Dũng và Sáng. Ảnh: CAND

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã bắt Lê Đình Sáng (37 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (25 tuổi) là hai anh em họ cùng ở huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm rõ hành vi mua bán, cung cấp phần mềm nghe lén điện thoại.

Công an nhân dân dẫn kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, từ năm 2014 đến nay, Sáng và Dũng đã rao bán phần mềm theo dõi, nghe trộm và lấy cắp dữ liệu điện thoại của người khác (gọi tắt là "phần mềm gián điệp") trên trang web trên do họ quản lý.

Anh em Sáng và Dũng đã bán phần mềm cho hơn 200 người, thu hàng trăm triệu đồng. Với mỗi một gói sử dụng phần mềm 6-12 tháng, khách hàng phải trả từ 4 đến 10 triệu đồng.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã triệu tập một số người mua phần mềm của Sáng và Dũng. Trong số này nhiều người do nghi ngờ vợ (chồng) ngoại tình nên bí mật cài phần mềm. Có trường hợp, nhân viên sử dụng để nghe trộm thông tin của sếp...

Theo cơ quan điều tra, các phần mềm do Sáng và Dũng cung cấp đều chạy ngầm trong máy điện thoại nên người bị cài đặt không thể phát hiện được. "Để không bị cài phần mềm nghe lén, người dân không nên đưa điện thoại cho người khác mượn, sử dụng, bởi chỉ trong vài phút rất có thể điện thoại của bạn đã bị theo dõi", cơ quan điều tra khuyến cáo.