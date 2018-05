Người tàng trữ tài liệu 'Hội thánh Đức Chúa Trời' bị phạt 4,2 triệu đồng

Ngày 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết hôm nay đã xử phạt hành chính 4,2 triệu đồng với Phan Thị Sương (26 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi Vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm (theo điểm a, khoản 2, điều 27, Nghị định 159 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản).

Một phần tài liệu cảnh sát thu tại phòng trọ của Sương trong ngày 2/5. Ảnh: Minh Thái.

"Cùng với việc xử phạt, Sương bị Công an trục xuất khỏi địa bàn huyện và viết cam kết không tuyên truyền tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời'", thiếu tá Trần Văn Thập, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn nói và cho hay đây là lần đầu tiên đơn vị xử phạt trường hợp vi phạm như vậy.

Theo cơ quan điều tra, sáng 2/5 nhà chức trách kiểm tra hành chính phòng trọ của Phan Thị Sương ở xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Đàn) thu 15kg tài liệu là sách không rõ nguồn gốc cùng nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái phép.

Nhóm người bị nhà chức trách Nghệ An mời về trụ sở làm việc đêm 29/4. Ảnh: Hải Bình.

Trong sổ sách cảnh sát thu giữ tại phòng trọ của Sương có ghi tên nhiều sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Làm việc với cảnh sát, Sương khai thuê nhà trọ để tập hợp, lôi kéo những người khác ở địa bàn đến trao đổi thông tin về "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Bốn ngày trước, nhà chức trách tỉnh Nghệ An kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư tại thành phố Vinh đã phát hiện 12 người nghi vấn đang sinh hoạt trái phép đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Cảnh sát đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính.