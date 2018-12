Người đi xe máy chém đứt gân tay tài xế khi bị xúc phạm

Tài xế ôtô bị người đi xe máy đuổi chém sau va chạm giao thông

Sau một tháng bỏ trốn, Nguyễn Đình Phương bị công an bắt khi quay về phòng trọ ở thành phố Vinh thăm người yêu. Phương là cử nhân kiến trúc, hiện bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Va chạm giao thông

Theo cảnh sát, sáng 8/11, tại khu vực chợ Hưng Dũng (thành phố Vinh), anh Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi) khi lùi ôtô bị vướng xe máy của Nguyễn Đình Phương (26 tuổi). Anh Linh bảo Phương để gọn xe nhưng không được phối hợp.

Phương nói: "Đường rộng như thế mà không lái được xe thì đừng dùng ôtô" và vẫn ngồi trên xe. Sau vài câu qua lại, anh Linh lùi ôtô và va vào xe máy.

Tài xế Linh rời ôtô cầm theo một chiếc ô lao tới đánh vào Phương, nói "đồ nhà quê". Bị tấn công, Phương chạy vào quán ăn gần đó vớ con dao dài 40 cm chém một nhát trúng mu bàn tay anh Linh.

Khi nạn nhân bỏ chạy vào bệnh viện gần đó để cấp cứu, Phương bỏ trốn. Chiếc xe máy được người yêu của Phương đưa đi.

Nguyễn Đình Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Bình.

Ngày 10/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết việc điều tra gặp khó khi các nhân chứng ở hiện trường không hợp tác với lý do "tài xế ôtô có thái độ khó chấp nhận".